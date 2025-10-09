Biella Rugby, l'attesa è finita: inizia l'avventura in Serie A Elite

L’attesa è finita: sabato 11 ottobre alle 14.30, parte ufficialmente l’avventura gialloverde in Serie A Elite. Si parte subito con una sfida tutta da vedere: alla Cittadella del Rugby di Biella arriverà Fiamme Oro Rugby, quinto posto della classifica del massimo campionato italiano nella passata stagione.

La partita, inizialmente a calendario con sede a Roma, è stata oggetto di un’inversione di campo: si giocherà quindi a Biella, davanti al nostro pubblico, che avrà l’occasione di spingere i ragazzi nel primo impegno di campionato. Dopo due turni di Coppa Italia – l’ultimo proprio sabato scorso, sempre a Biella, concluso con una sconfitta – è il momento di voltare pagina e guardare avanti. Il gruppo è al lavoro, consapevole delle difficoltà ma pronto a dare battaglia. Fiamme Oro arriva da un percorso altalenante in Coppa: battuti da Valorugby nella prima giornata, hanno poi superato Viadana al secondo turno. Un avversario fisico ed esperto, abituato a calcare questi palcoscenici.

Coach Alberto Benettin alla vigilia del match, guarda con determinazione al debutto: "Finalmente giocheremo la prima partita di campionato. Siamo emozionati nell’affrontare questo momento. Pensando al nostro primo avversario, mi viene da dire che Fiamme Oro sono una squadra di livello, molto forti e molto fisici. Servirà intensità e concentrazione dal primo minuto. Testa alta e cercare di imporci sul piano del gioco. Siamo consapevoli delle nostre difficoltà soprattutto in alcune fasi di gioco, ma siamo qui per migliorarci, come ogni settimana. Non abbiamo nascosto le difficoltà delle scorse settimane, ma ora è tempo di rispondere. La squadra è molto unita e sapevamo che il percorso per posizionarci al livello sarebbe stato molto lungo ed ora siamo solo all’inizio. Cerchiamo di mettere il focus sulle cose positive e a questo proposito, iniziare in casa è una spinta in più. Ci piacerebbe iniziare questo campionato con l’energia giusta." Kick off 14.30.