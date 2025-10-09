Risultati da sogno per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

La cronaca del lungo weekend sportivo degli atleti di Valdigne Triathlon inizia da Peschiera del Garda. Nella località gardesana sono andate in scena le gare di Triathlon Medio, Olimpico e Sprint. Sabato 4 settembre si è disputato il Triathlon su distanza Olimpica organizzato da “Follow Your Passion”, per Valdigne Triathlon ottima prestazione sportiva di Edoardo Mazzucco, 9^ assoluto e oro tra gli S2, per lui una grande frazione di run. Ottima prova per Sergio Costa (per lui un super “split” nel nuoto) che ha conquistato il 10° posto tra i tanti M4.

Nel Medio, sfortunatissimo Leonardo Allegri che, dopo essere uscito in testa dalla frazione natatoria, è stato vittima di una caduta in bike che lo ha costretto al ritiro. Al femminile ancora una gara top per la grintosissima Matilde Salati che, dopo aver primeggiato nello Swim, ha conquistato il 5° posto assoluto.

Domenica 5 ottobre si è disputato il Triathlon Sprint, al femminile straordinaria gara con il bronzo di Laura Ceddia bissata con l’ottimo 8° posto assoluto di Erica Maculan, ancora una volta grandi soddisfazioni per il Team Valdigne. Nella gara maschile gli atleti di Valdigne Triathlon hanno monopolizzato la classifica finale, vittoria con tre magnifiche frazioni per Andrea Balestreri, seguito sul podio dal fratello Marco Balestreri, terzo assoluto con una gara di alto profilo agonistico. Ancora tantissimi prestigiosi piazzamenti per Thomas Previtali, 11°, Francesco Strada, 12°, Daniele Castelli, 14° e argento S1 e Andrea Manzotti, 6° M1 a testimonianza di uno strepitoso risultato di squadra.

A Roma in concomitanza con la tappa italiana di Coppa del Mondo, si è disputata la 1° edizione della Coppa delle Regioni Mixed Realy 2+2 Senior e Master. Ancora un risultato top per Monica Cibin (con il miglior tempo di frazione femminile) che conquista con il team Piemonte 1 (Cibin, Gallesio, Fogarolli e Ruatta) uno splendido oro! Un altro Trofeo prestigioso nella bacheca della Campionessa verde-turchese-oro e del Triathlon piemontese. All’Africa Triathlon Cup di Hurghada (Egitto) ottima 9° posizione per Alice Riebler che conferma le sue ottime prestazioni a livello europeo.

Gli atleti di Valdigne sono ora attesi nelle ultime gare di questo lungo finale di stagione.