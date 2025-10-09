Pallavolo, vittorie in coppa per il Gruppo Sportivo Tollegno FOTO

Dopo aver conquistato due vittorie decisive nell’ultima giornata della prima fase, il Gruppo Sportivo Tollegno si prepara ad affrontare con entusiasmo la seconda fase della coppa, che si svolgerà l'8 dicembre. Le vittorie contro Cogne Aosta Volley e Sammaborgo hanno permesso alle ragazze di accedere alla seconda fase di questo prestigioso torneo.

Il campionato riprenderà ufficialmente sabato 11 ottobre, con il primo match casalingo contro la squadra di Sammaborgo. Prima della partita, presso la palestra comunale di Tollegno, si terrà la cerimonia di presentazione di tutte le squadre del Gruppo Sportivo, creando così un momento di festa e solidarietà sportiva.

Oltre alla Serie D, saranno coinvolte anche le giovanili under 12,13,14,16, 18 e la prima divisione, tutte pronte a dimostrare il loro impegno e talento sul campo.