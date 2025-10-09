Vigliano, la Resistenza nel Biellese in uno spettacolo teatrale all'Erios

Venerdì 10 ottobre, alle 21, con il patrocinio del comune di Vigliano Biellese, l'Azione Cattolica di Biella porterà in scena lo Spettacolo Semplicemente non c'era altro da fare di Emanuele Policante e Gianfilippo Caligaris, liberamente tratto da "Sacerdoti biellesi nella bufera, 1943-1945“ di don Antonio Ferraris.

Al centro la storia della Resistenza nel Biellese è prima di tutto una storia di partecipazione popolare, ne sono testimonianza i tantissimi scritti - editi ed ancora inediti - lasciati dai protagonisti di quella stagione. Lo spettacolo racconta le fasi della guerra civile e di liberazione - dal settembre 1943 all’aprile del 1945 - attraverso cronache e testimonianze.