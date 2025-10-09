A Ponderano riparte Autunno a teatro tra spettacoli e gag in dialetto

Riparte, dopo il successo della prima serata “ Autunno a teatro” la rassegna in dialetto della Pro Loco di Ponderano , che dal 2010 diverte e conquista gli spettatori del Biellese. Per l’apertura , sul palco ci sono stati” I volti anonimi” di Torino, che con il loro spettacolo di varietà , tra mille luci, balletti e buona musica hanno entusiasmato i presenti.

La seconda serata si terrà invece sabato 11 e vedrà protagonisti in scena un altra compagnia molto apprezzata dal pubblico: La Carla S, che festeggia il 50° anno di attività, proponendo una commedia sulla gelosia. Gli equivoci e le gag daranno vita a una divertente commedia. Inizio alle 21 presso il Polivalente di via Mazzini.

Per info: 3391988181.