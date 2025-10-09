 / CRONACA

Nuova ondata di sinistri nel Biellese, un ferito e danni ai mezzi

Casi a Candelo, Dorzano e Occhieppo Inferiore.

Si allunga l'elenco dei sinistri stradali registrati nel Biellese. Nella giornata di ieri, 8 ottobre, sono stati riportati all'attenzione delle forze dell'ordine altri episodi che hanno causato anche dei feriti.

È il caso di Candelo dove, intorno alle 19, è avvenuto uno scontro tra un'auto, condotta da una 32enne della provincia di Aosta, e un motociclo con a bordo un giovanissimo. Proprio quest'ultimo è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. La dinamica è in fase di accertamento a cura dei Carabinieri.

A Dorzano, invece, urto tra due veicoli senza conseguenze gravi per i conducenti se non rallentamenti al traffico mentre a Occhieppo Inferiore un mezzo ha urtato in serata un animale selvatico, apparso all'improvviso in mezzo alla carreggiata. Grosso spavento per il guidatore di 32 anni con danni all'autovettura.

g. c.

