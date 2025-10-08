Grande partecipazione in Valsessera per la Camminata in Rosa

Grande partecipazione in Valsessera alla terza edizione della Camminata in Rosa, realizzata dall'Avis Comunale di Coggiola, in collaborazione con la Pro Loco di Portula. L'evento ha avuto luogo nel pomeriggio di domenica 5 ottobre in piazza della chiesa, a Portula, con partenza per le vie del paese lungo un percorso di circa 3 chilometri ad anello su asfalto.
Presenti ben 200 persone con un indumento di color rosa che, al termine delle varie tappe in programma, hanno partecipato ad un breve rinfresco nei locali dell'asilo di Portula. La quota di partecipazione è stata interamente devoluta all'AIRC.