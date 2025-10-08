Biella, elezioni dei Consigli di Quartiere, ecco il nuovo decreto del Sindaco Olivero

Nella mattina di oggi mercoledì 8 ottobre il sindaco di Biella Marzio Olivero ha firmato un nuovo decreto che sospende il procedimento elettorale per le elezioni dei componenti dei Consigli di Quartiere, inizialmente previste per domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 9 alle ore 18.

La decisione arriva in seguito alla richiesta avanzata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Biella C’è e Movimento 5 Stelle, che con una nota del 30 settembre 2025 (prot. n. 50854) hanno sollevato la questione dell’opportunità di ammettere al voto anche i cittadini residenti che abbiano compiuto 16 anni di età.

Durante la riunione della Conferenza dei capigruppo del 6 ottobre, tutti i gruppi consiliari hanno condiviso la necessità di riconoscere l’elettorato attivo anche a questa fascia di giovani già in occasione della prossima tornata elettorale.

Tuttavia, l’attuale Regolamento della Partecipazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dell’11 luglio 2018 e successivamente modificato con deliberazione n. 31 del 29 giugno 2023, non prevede esplicitamente questa possibilità nel Titolo III – Consigli di Quartiere.

Per consentire quindi l’estensione del diritto di voto ai sedicenni, sarà necessario modificare il Regolamento. Poiché tali adempimenti consiliari non possono essere completati entro la data già fissata per le elezioni, il Comune ha deciso di sospendere temporaneamente il procedimento elettorale.

Con questo documento il sindaco rinvia a un successivo decreto l’indicazione della nuova data delle elezioni, che sarà fissata solo dopo l’approvazione della modifica regolamentare da parte del Consiglio Comunale.

Il provvedimento sarà trasmesso alla Commissione elettorale, ai referenti delle liste ammesse, al Presidente del Consiglio comunale, ai capigruppo consiliari, al Segretario generale e al Dirigente del Settore n.1 per gli adempimenti di competenza.