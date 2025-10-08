 / CRONACA

Odore di gas a Cossato, arrivano i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cossato per una fuga gas. L'allarme è scattato nella prima mattinata di oggi, 8 ottobre. Una volta sul posto, la squadra di Biella ha individuato la perdita, proveniente da una cabina esterna, e messo in sicurezza l'area interessata fino all'arrivo dei tecnici preposti.

g. c.

