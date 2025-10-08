Inter Club, a Biella cambio della guardia: Luca Pasquadibisceglie è il nuovo presidente

Cambio della guardia al vertice dell'Inter Club Biella: Luca Pasquadibisceglie raccoglie il testimone da Marino Pilati e diventa il nuovo presidente. La decisione è maturata nelle scorse settimane ed è stata ufficializzata nel corso dell'annuale assemblea dei soci, dove è stato approvato anche il bilancio 2024/25.

In tale occasione, è stato nominato anche il segretario, Giuseppe Stigliano, alla presenza del rinnovato consiglio direttivo. Per la stagione che verrà, Pilati ricoprirà il ruolo di presidente onorario, con compiti di biglietteria ed organizzazione del servizio pullman per le partite di campionato e di coppa. Istituito nel lontano 1962, l'Inter Club Biella conta oggi circa 150 iscritti e ha come missione quella di riunire i tifosi interisti tra loro, per vivere insieme la passione per la loro squadra del cuore.

“È uno dei miei obiettivi principali– sottolinea Pasquadibisceglie – Promuovere la socialità tra chi sostiene l'Inter, organizzando sempre meglio le già buone trasferte a Milano. Per farlo, però, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Un altro dei miei obiettivi è quello di aumentare il numero dei soci iscritti, così come gli abbonati, rilanciando i nostri canali social e organizzando sempre più iniziative a tinte nerazzurre”.