Rientro in pedana per la Ginnastica Lamarmora, ecco i primi risultati

La prima ginnasta della società Ginnastica Lamarmora a scendere in pedana dopo il fermo delle competizioni del periodo estivo, è stata Beatrice Frassà che ha partecipato domenica 28 settembre al Campionato Regionale Silver LD categoria Senior 2 a Settimo Torinese. Beatrice, ginnasta talentuosa e molto elegante, ha purtroppo affrontato senza la dovuta convinzione il suo primo esercizio, quello con la palla ed è incappata in due falli piuttosto gravi che hanno fortemente compromesso il suo primo punteggio.

Reagendo con determinazione, ha però dimostrato tutto il suo valore nella seconda esecuzione, quella con le clavette, dove ha totalizzato oltre 3 punti in più rispetto alla precedente. Anche se ciò non è bastato per riavvicinarla alle posizioni più alte della classifica, l'ha comunque rincuorata rispetto alle sue grandi possibilità e le servirà certamente da stimolo per affrontare al meglio le sue prossime competizioni.

Sabato 4 ottobre al Palalancia di Chivasso si è svolta invece la prima prova del Campionato Regionale denominato Winter Club in cui la Società Ginnastica Lamarmora ha presentato in gara due squadre. La prima a scendere in campo, formata da Anna Baiolini, Maddalena Calcagno ed Elena Ianni ha gareggiato nella categoria LB. Il programma prevedeva 4 esercizi, i cui punteggi venivano sommati per entrare in una classifica di rappresentativa. Il risultato della competizione ha letteralmente superato ogni aspettativa. Con una tenuta di gara regolare e precisa, le tre ginnaste si sono alternate ai 4 attrezzi previsti e hanno conquistato il gradino più alto del podio, davanti alla compagine della società Elegantia e della Ginnastica Valentia. Grande la soddisfazione di Anna, Maddalena ed Elena che hanno avuto conferma del loro valore e sono state gratificate dell' impegno e dei sacrifici che i loro allenamenti richiedono.

La seconda squadra a scendere in pedana è stata quella formata da Beatrice Frassà e Caterina Santangelo, nella categoria LC. Beatrice ha presentato ben tre esercizi, uno con la fune, uno con la palla ed uno con le clavette, mentre Caterina si è esibita al corpo libero e al cerchio. Le ginnaste lamarmorine hanno eseguito benissimo i primi due esercizi ma nel prosieguo della gara sono incorse in qualche sbavatura ed anche in qualche piccolo errore. Questo le ha costrette ad accontentarsi di un quinto posto ad uno scarto davvero minimo rispetto al vertice della classifica, il che dimostra che sono comunque altamente competitive.

Si spera che nella prossima prova di questo campionato prevista per il secondo weekend di novembre a Candelo, Beatrice e Caterina riescano a riscattarsi dimostrando in pieno il loro valore. Soddisfatte le allenatrici Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati , Virginia Scribanti e la coreografa Alessandra Ceccato ma consapevoli comunque che esistono ancora buoni margini di miglioramento per tutte.