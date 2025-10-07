Regione Piemonte, eventi sportivi 2025: erogati 2,2 milioni di contributi

Sono stati deliberati oggi, su proposta dell’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, contributi per oltre 2,2 milioni di euro destinati all’organizzazione di eventi sportivi in Piemonte nell’anno 2025.

L’assessore Bongioanni spiega:

«Sono molto orgoglioso di questa nuova misura perché, nelle sue diverse linee di contributo, va a sostenere per la prima volta, rispetto al passato, l’intero sistema di organizzazione e promozione dello sport sul territorio piemontese per l’organizzazione di eventi agonistici.

Al contributo per le competizioni capaci di generare visibilità nazionale e internazionale e di creare una forte attrattività turistica, ho aggiunto quello per le iniziative di presentazione della stagione sportiva 2025-26; il sostegno alle Gran Fondo e Marathon di ciclismo, sia su strada sia per MTB, che richiamano migliaia di appassionati e generano importanti ricadute sul nostro sistema economico.

Per la prima volta sono ammessi a contributo, per eventi sportivi competitivi, non solo gli EPS, ma anche direttamente le società loro affiliate.

Infine, torna il sostegno agli sport tradizionali del Piemonte — Pallapugno e Tamburello — orgoglio delle province di Cuneo, Asti e Alessandria e straordinario valore aggiunto al loro appeal turistico e culturale».

Le iniziative finanziate sono:

- “Progetti di eccellenza sportiva”, finalizzati a sostenere le iniziative di presentazione della stagione sportiva 2025/2026, per un importo di € 50.000,00.

- “Eventi sportivi” – Sezione Competitiva per CONI, CIP – Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, affiliati e comitati organizzatori, con un importo di € 1.531.600,00 per finanziare gli eventi svolti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

- “Eventi sportivi” – Sezione Competitiva per EPS e società affiliate agli EPS, per un importo di € 400.000,00, destinato al finanziamento degli eventi svolti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

- Gran Fondo e Marathon di ciclismo (su strada e MTB), per un importo di € 200.000,00, a sostegno degli eventi agonistici svolti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

- “Sport tradizionali”, finalizzato a promuovere la Pallapugno e la Palla Tamburello tramite un sostegno economico dedicato, in continuità con il precedente programma, per un importo di € 50.000,00.

I bandi saranno pubblicati entro la metà di ottobre e resteranno aperti per un mese.