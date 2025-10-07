Pietro Micca a podio nella prima prova Gold di ginnastica artistica

Domenica 5 ottobre ha segnato l’esordio della stagione autunnale anche per la sezione di artistica di APD Pietro Micca che è stata impegnata in campo femminile nella prima prova del Campionato Gold a squadre.

Nella gara di livello Gold 2 Giada Garrone, Martina Cozzani, Matilde Carnini, Mia Duranti e Valentina Caldera hanno presentato i loro esercizi ai quattro attrezzi ottenendo ottime valutazioni a volteggio e parallele, patendo un po’ l’emozione alla trave. Concludono la gara all’ottavo posto, con la soddisfazione di aver portato tanti nuovi elementi lavorati duramente durante l’estate.

L’altra squadra ha invece partecipato alla gara di livello successivo, la Gold 1, dove si è espressa bene rispettando il proprio potenziale. Il team era formato da Viola Mantoan, veterana del circuito gold, Adele Biasetti, new entry di inizio stagione e per la prima volta a rappresentare Pietro Micca in una gara di squadra e dalla più piccola Chiara Coda Bardot, chiamata al debutto in un programma tecnico più complesso. Le tre ginnaste hanno fatto valere la loro determinazione e il loro lavoro costante andando a prendersi una bellissima medaglia d’argento.

Ora si torna ad allenarsi in vista della seconda prova di fine mese che darà accesso alla zona tecnica o direttamente alla fase Nazionale in caso di vittoria del titolo regionale.