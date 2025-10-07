Funakoshi Karate 1976, 3 ori alle qualificazioni nazionali

Il palazzetto dello sport di Leinì ha ospitato, domenica scorsa, le fasi regionali di qualificazione per Campionati Italiani Esordienti Fijlkam di karate.

Tre giovanissimi portacolori dalla Funakoshi 1976, preparati dal maestro Damiano Rovatti, sono riusciti ad ottenere la qualificazione senza accontentarsi del 2° o 3° posto, che sarebbe bastato a qualificarli, ma hanno dominato le loro categorie con superiorità tattico-tecnica e determinazione, conquistando il più alto gradino del podio.

Il primo oro è di Greta Bagatin nei 40 kg, categoria di apertura della giornata di gara, che ha saputo adattare tatticamente ogni incontro alla tipologia delle avversarie. Subito dopo è la Campionessa Regionale in carica, Martina Ciliesa, a conquistare l’oro nella categoria 56 kg., superando con determinazione le avversarie.

Infine, il più giovane atleta Funakoshi, Gregorio Seracini, ha dominato la categoria più numerosa dei 38 kg imponendosi con precisione e varietà tecnica su tutti gli avversari e conquistando un oro “pesante”. In gara anche Francesco Lepori nei 48 kg e Davide Ramella Pralungo nei 53 kg, che non sono riusciti a qualificarsi per le finali.

Appuntamento con le Finali dei Campionati Italiani Esordienti al PalaPellicone di Ostia Lido il 25 e 26 ottobre.