Federico Bollo al Vertical Road to Colle Gran San Bernardo vince la categoria V3

Grande risultato per il Triverese Federico Bollo al Vertical Road to Colle Gran San Bernardo: l’atleta si è aggiudicato la vittoria nella categoria V3, distinguendosi con una prestazione di assoluto rilievo.

La gara, svoltasi sabato, ha visto la partecipazione di numerosi trail runner, che hanno affrontato un percorso impegnativo con partenza da Saint Rhemy en Bosses al Colle del Gran San Bernardo, mettendo alla prova resistenza e tecnica.

La classifica maschile: sul gradino più alto del podio Dennis Borraccino del team Kailas con il tempo di 53:07, seguito da Matteo Savin (54:26) e François Vierin (55:13). Nella classifica femminile: ha vinto Christine Vicquéry in 1:04:19, davanti a Annalisa Giovanna Faravelli e Marina Plavan.