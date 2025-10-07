Al via i campionati a squadre: TT Biella scende in campo, presentate le formazioni

Sono iniziati sabato i tanto attesi campionati a squadre maschili di tennis tavolo, con sette formazioni del TT Biella impegnate nei vari gironi. Il bilancio della prima giornata registra tre vittorie (in D1 e D2), due pareggi (in D2 e D3) e due sconfitte (in B2 e C2). Ottimo il rendimento casalingo al PalaSantoStefano, dove le quattro gare disputate hanno fruttato tre successi e un pareggio.

Serie B2 – Girone D

La formazione di punta, TT Biella Carrozzeria Campagnolo, impegnata a Verzuolo e ancora priva di Sergei Mokropolov (in attesa del permesso di soggiorno), è stata sconfitta per 5-0 dai padroni di casa. Nulla da fare per Francesco Gamba, Giacomo Forno e Matteo Passaro contro i forti Sych, Mattia e Andrea Garello.

Serie C2 – Girone A

Trasferta difficile anche per il TT Biella Farmacia Balestrini, battuto 5-1 dal G.S. Regaldi Novara. L’unico punto biellese è arrivato grazie al capitano Luca Lanza, vincente su Ferrari ma poi sconfitto da Cristofaro al quinto set. Buona comunque la prova complessiva di Lodovica Motta e Giacomo Cenedese.

Serie D1 – Girone C

Brillante esordio per il TT Biella-Legno, vittorioso 5-1 sul Valledora Alpignano. In evidenza Stefano Torrero, autore di due punti, e Federica Prola, vincente in due combattuti incontri. Un punto anche per Gabriele Marfisi, battuto solo al quinto set nell’ultima partita.

Serie D2 – Girone A

Pareggio 3-3 per il TT Biella - Pizzeria Giordano contro il TT Novara. Ottima prestazione di Gianni Massazza, autore di due punti; il terzo successo è firmato da Michele Motta, mentre Federico Arno resta a secco.

Serie D2 – Girone C

Prestazione convincente per il TT Biella - Barbera Auto, che supera il TT PontDonnas. Protagonista della giornata Gabriele Carisio, vincente contro Tos, giocatore di alto livello. Bene anche Luca Rizzo, Federico Villa e il neoacquisto Hana Hamad, autore del punto decisivo. Successo netto anche per il TT Biella - Unipol Renaldo, che infligge un “cappotto” 6-0 alla Sisport, grazie alle prove di Andrea Manicotto, Traian Muscalu, Roberto Fazzari e Maurizio Rondi.

Serie D3 – Girone B

Buon debutto per la squadra giovanile TT Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin, che ottiene un pareggio in trasferta. Tutti a segno: Lorenzo La Porta, Davide Ronsisvalle e Daniele Milanesi, quest’ultimo decisivo nell’ultimo incontro con una rimonta spettacolare su Musso.