Gaglianico, scontro auto-scooter: c’è un ferito FOTO

Non sono note, al momento, le condizioni di salute del conducente di uno scooter, rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 di oggi, 7 ottobre, in via Gramsci, nel comune di Gaglianico.
Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi, assieme ai sanitari del 118 per l’assistenza al malcapitato, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.
Presenti anche il personale della Questura di Biella e gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla completa rimozione dei veicoli.