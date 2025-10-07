Fumo dal motore di un camper a Biella Cossila FOTO

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, quando da un camper in transito ha cominciato a uscire fumo dal motore.

Gli occupanti del mezzo si sono immediatamente fermati e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le cause del surriscaldamento o del possibile guasto tecnico.

Fortunatamente nessuno si è fatto male. L’intervento dei pompieri è ancora in corso per la messa in sicurezza del veicolo.