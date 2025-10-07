Candelo, segnaletica e sicurezza stradale: l'incontro con i Carabinieri

Il 3 ottobre 2025 si è svolto un incontro dedicato alla segnaletica e alla sicurezza stradale con i ragazzi della Domus Laetitiae di Sagliano Micca e della Casa Autismo di Candelo.

Le attività sono state condotte mediante la comunicazione aumentativa, per favorire la comprensione dei contenuti da parte degli utenti con disabilità cognitiva.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il Sindaco di Candelo, la Polizia Locale di Candelo e i Carabinieri di Candelo, rappresentati dal Maresciallo Ordinario Vincenzo Matarazzo.