Contributo comunale per le famiglie con figli all’Asilo Nido di Ponderano

Dal 2025, il Comune di Ponderano erogherà un contributo economico alle famiglie con figli iscritti all’Asilo Nido di via Carducci n. 5, in base a tre fasce ISEE. L’iniziativa mira a favorire l’accesso al servizio e a sostenere le famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, nelle spese per la retta.

Destinatari: cittadini italiani, UE o extracomunitari regolarmente residenti, con figli tra i 3 e i 36 mesi frequentanti l’asilo.

Ammontare del contributo mensile:

Full time: ISEE ≤ 25.000 → 200€, 25.000–40.000 → 180€, >40.000 o senza ISEE → 160€

Part time: ISEE ≤ 25.000 → 150€, 25.000–40.000 → 130€, >40.000 o senza ISEE → 110€

Il contributo non può superare la retta pagata detratto eventuali altri benefici (bonus INPS, contributi regionali/statali) e può essere erogato per un massimo di 11 mesi (escluso agosto).

Domande: vanno presentate tramite modulo via email (urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it) o consegnate all’Ufficio Protocollo.

Scadenze per le mensilità:

Set–Dic: entro 31 dicembre

Gen–Apr: entro 30 aprile

Mag–Lug: entro 31 luglio

Le domande saranno istruite dall’Ufficio Tributi e Servizi alla Persona, che ne verificherà completezza e regolarità; quelle incomplete o tardive non saranno ammesse.

Info: Ufficio Tributi e Servizi alla Persona, tel. 015/541224 int. 4, email ponderano@ptb.provincia.biella.it.

Documenti disponibili: Avviso pubblico, modulo richiesta contributo, modulo comunicazione IBAN.