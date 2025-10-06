Pralungo, informazioni utili alla cittadinanza per l'accensione del riscaldamento

Freddo e gelo si fanno sentire in questi primi giorni di ottobre. A Pralungo l'amministrazione comunale ricorda sui propri canali social che il paese rientra nella fascia climatica F.

“In questa fascia non ci sono limiti di periodo o di orario per l’accensione degli impianti di riscaldamento – si legge nella nota - Significa che è possibile accendere i termosifoni in qualsiasi momento dell’anno, senza bisogno di un’ordinanza del sindaco. Vi invitiamo comunque a usare il riscaldamento in modo consapevole, per evitare sprechi e tutelare l’ambiente. Ricordiamo inoltre che la normativa prevede una temperatura massima di 20°C (con 2°C di tolleranza) nelle abitazioni e nei luoghi pubblici. Un piccolo gesto di attenzione può fare la differenza”.