“Silesian Women’s Boxing Tournament”, la biellese Matilde Bertolone conquista l'argento

Prestigioso risultato per la giovane pugile Matilde Bertolone, atleta biellese della Pugilistica Biella Boxe, che ha conquistato una medaglia d’argento con la maglia della Nazionale italiana al “XX International Silesian Women’s Boxing Tournament”, svoltosi in Polonia.

Nella categoria junior 48 kg, Bertolone è stata protagonista di un percorso di grande spessore tecnico: ha superato nei quarti di finale un’atleta ucraina e in semifinale la tedesca Sophie Staschewski, arrendendosi solo in finale alla polacca Amelia Urban, due volte campionessa europea.

Il match decisivo, condotto con personalità dall’azzurrina biellese, ha lasciato sorpresi molti osservatori per l’esito finale, giudicato da diversi addetti ai lavori meno scontato del previsto.

Si trattava del terzo confronto tra le due pugili: finora il bilancio era in perfetta parità, con una vittoria per parte — la biellese aveva prevalso ad Assisi, mentre Urban si era imposta in un torneo tra nazionali disputato in Ungheria.

Allenata dal maestro Vincenzo Frascella presso la palestra Fit 4 You di via Friuli 9 a Biella, Matilde Bertolone si prepara ora alle finali dei Campionati Italiani Junior organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana, in programma a Chianciano Terme (Siena) a metà ottobre.

Un’eventuale conferma del titolo tricolore le aprirebbe la strada verso i Campionati Europei di categoria, previsti per dicembre in Germania.

«Matilde è un esempio per tutti, per come si impegna negli allenamenti e a scuola – sottolinea la presidente della Pugilistica Biella Boxe, Catia Cianni –. Siamo molto soddisfatti di lei».