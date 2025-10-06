Biella Rugby scende in campo: dall'U10 all'U16, i risultati di gara

UNDER 16

04.10.25 a Sarre (Ao) Sarre v Biella Rugby (0-54)

Marcatori. Mete: Balducci (3), Bertone (2), Gianella Benedetti (2), Braggion. Trasformazioni: Balducci e Bertone (6).

Biella Rugby: Gianella Benedetti; Ubertino, Siletti, Balducci, Gobbi; Bertone, Pizzarelli; Ghilardi, Defilippi, Ruffa; Piazza, Paggio; Girardi, Bocca, Coda Caseia. A disposizione: Buda, Mercandino, Pavanetto, Braggion, Botto Poala, Di Girolamo, Ubertalli

Andrea Caputo, coach: “Primo impegno ufficiale per la Under 16 e prima vittoria ad Aosta. Un netto 54 a 0, che ha fatto capire il valore di questo nuovo gruppo”.

UNDER 14

04.10.25 a Ivrea Triangolare con: Brc, Ivrea, Stade Valdotain

Brc v Stade Valdotain 59-0; Brc v Ivrea 31-0

Biella Rugby: Frigerio; Giansetto, Finotto, Chiodelli, Vella; Poli, Andreotti; Botto Poala; Squara, Succio; P. Squara, Scanavino, Leonzio. A disposizione: Masi, Piacenza, Allera, Corchia

Edo Romeo, coach: “Buona la prima uscita in questo triangolare contro Aosta e Ivrea dove si è iniziato a vedere il lavoro che stiamo svolgendo con i ragazzi, sicuramente la strada è lunga, ma qualcosa di buono nel gioco si è visto. Nel complesso i ragazzi si sono comportati bene”.

UNDER 12

01.10.25 a Biella, Festa del Rugby con: Brc, Volpiano, San Mauro, VII Torinese

Biella Rugby: Baiguera, Dellapina, Doma, Fizzotto, Gnesotto, Gallia, Milotta, Pegoraro, Quaregna, Racanelli, Scaramal, Sciuto, Serio, Siletti, Somrani, Ubertalli, Tagliabue

Tommaso Barilli, coach: “I ragazzi hanno mostrato una buona attitudine ed hanno messo in pratica il lavoro svolto in queste prime settimane di allenamenti, siamo soddisfatti pur restando consapevoli del grande margine di miglioramento”.

UNDER 10

04.10.25 ad Alessandria, Festa del Rugby con: Brc, Cus Po, Monferrato, Volvera e Alessandria/Novi

Biella Rugby: Benso, Bolla, Dama, Gallia, Pegoraro, Poverello, Quaregna, Ramazzina, Sciuto, Siletti, Somrani, Tonetti, Lacagnina, Liprandi

Guglielmo Longo, coach: “Primo raggruppamento per i piccoli orsetti che portano attitudine degna di nota mostrandola in campo, soprattutto in difesa, finendo le partite con pochissime mete subite. Ottimo anche l'attacco che ha portato a numerose mete segnate. Complimenti ai giovani rugbisti che portano in campo gli insegnamenti dati”.