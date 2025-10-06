Il biellese Giuseppe Piazza campione italiano nei 1200 m siepi

Splendido successo per Giuseppe Piazza, giovane atleta biellese tesserato per la Bugella Sport, che ieri a Viareggio ha conquistato il titolo italiano cadetti nei 1200 metri siepi.
Il talento biellese, seguito tecnicamente da Clelia Zola, la “professoressa del running” e presidente Fidal Piemonte, ha offerto una prestazione di altissimo livello, imponendosi con grande determinazione nella finale tricolore.
Per la Bugella Sport si tratta di un risultato prestigioso, frutto del costante lavoro di preparazione svolto durante la stagione e dell’impegno quotidiano di atleta e allenatrice.