Rosazza applaude le sonorità ‘Universal Rock’ dei DAMASCO, FOTO

Ieri pomeriggio, domenica 5 ottobre, il parco dell'Ortone a Rosazza ha fatto da cornice a un evento musicale molto partecipato. Accanto al Ristoro La Valligiana, il gruppo DAMASCO ha offerto al pubblico uno spettacolo di “Universal Rock”, un genere che unisce influenze rock tradizionali con sonorità moderne e sperimentali, capace di coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Le performance del gruppo sono state accolte con entusiasmo dai presenti, che hanno apprezzato l’energia e la qualità musicale dell’esibizione. L’evento ha rappresentato un’occasione di aggregazione per la comunità locale e per i visitatori del parco, valorizzando al contempo lo spazio verde di Rosazza come luogo di cultura e intrattenimento.