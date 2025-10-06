Premio Lions Bugella Civitas, ancora oggi si può inviare la propria recensione

Scade lunedì 6 ottobre il termine ultimo per inviare le recensioni che concorrono al Premio Lions Bugella Civitas, giunto alla sua settima edizione. Il concorso è aperto a tutti coloro che sceglieranno uno dei cinque libri finalisti selezionati dal Premio Biella Letteratura e Industria, quest'anno dedicato alla narrativa, e ne scriveranno una breve recensione (max 2000 battute).

I libri selezionati sono: Un paese felice di Carmine Abate, L'ultima stagione di Andrea Bazzanini, Aqua e tera di Dario Franceschini, Silenzio, Le sette vite di Diana Karenne, di M.Mazzucco e La fabbrica delle ragazze di Ilaria Rossetti. Gli elaborati dovranno pervenire entro lunedì 6 ottobre all'indirizzo mail del Premio (premiolionsbugella@gmail.com) con in allegato il modulo per il trattamento dei dati personali scaricabile dal sito del Premio Biella Letteratura e Industria (www.biellaletteraturaindustria.it).

L’autore della migliore recensione, proclamato da una giuria composta da socie del Club Lions Biella Bugella Civitas, riceverà un premio di 500 euro che verrà consegnato in occasione della cerimonia di premiazione sabato 22 novembre presso l’Auditorium di Città Studi a Biella. Il Premio Lions Bugella Civitas per la migliore recensione è stato ideato per indurre una riflessione critica sulle tematiche del mondo del lavoro, e per incentivare la scrittura.