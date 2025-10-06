Graglia, grossa pianta invade la carreggiata: intervengono Carabinieri e Vigili del Fuoco

Nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, una grossa pianta è crollata in Via del Santuario, a Graglia, impedendo il passaggio dei veicoli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la rimozione e hanno avvisato i Carabinieri che sono giunti in supporto per limitare la pericolosità: l’albero, infatti, si trovava in prossimità di una curva e sarebbe stato di particolare intralcio.

Al termine delle operazioni l’area è stata messa in sicurezza e la viabilità ripristinata, senza ulteriori complicazioni.