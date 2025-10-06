Donna investita lungo via Ivrea, soccorsa dai passanti

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 6 ottobre lungo via Ivrea a Biella, dove una donna è stata investita da un veicolo in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime informazioni, la malcapitata sarebbe stata subito assistita da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme e prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. Sul posto sono giunti i sanitari, che hanno provveduto a stabilizzare la ferita prima del trasporto in ospedale per accertamenti.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora note: restano da chiarire la direzione del mezzo coinvolto e le cause dell’investimento. La ragazza, secondo quanto si apprende, sarebbe stata cosciente al momento dei soccorsi.

Sul posto c'è la Polizia Locale per i rilievi del caso.