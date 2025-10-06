Blitz antidroga nazionale: indagini anche a Biella

Traffico internazionale di droga: ha interessato anche il Piemonte il maxi blitz dei Carabinieri con 71 misure cautelari, l'operazione "Termine", partita da Cagliari. In tutto 7 le regioni interessate, oltre al Piemonte, la Sardegna da dove è partita, il Lazio, la Toscana, il Veneto e le Marche. E tra le province c'è anche Biella, oltre a Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Vicenza e Macerata.

Le accuse per i soggetti indiziati vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, alla detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.

L'operazione "Termine" ha visto impegnati oltre quattrocento militari, con il supporto dei reparti competenti, e la partecipazione dei “Cacciatori Sardegna”, dei Nuclei Cinofili e dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa nella mattinata di oggi, lunedì 6 ottobre.