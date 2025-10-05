Golf, Bucino vince la Coppa del Presidente

Accompagnata da due belle giornate autunnali, nel weekend al Gc Cavaglià, si giocata la classica di tabellone Coppa del Presidente by Mazda Vercelli - Gruppo Nuova Sacar spa (36 buche con prima categoria medal e 2a/3a categoria con la formula maximum score) uno degli appuntamenti clou della stagione agonistica del club biellese.

Ha prevalso di misura dopo una bella rimonta il giocatore di casa Simone Bucino che con uno score totale lordo di 144 (70 74, +8) firma un personale poker nella manifestazione. Ad un colpo con 145 (68 77, +9) al 2° posto Alberto Schellino e al 3° con 147 Ivo Letey (Arsanier). Nel netto di prima la migliore è stata Simona Rosazza Gianin con 130, mentre in seconda e terza categoria iscrivono il nome sul tabellone Cristiano Bongianino ed Enrica Aprile.

Un’ottantina i partecipanti che oltre ai riconoscimenti destinati ai migliori si sono sfidati anche per i premi speciali offerti dallo sponsor che durante la giornata ha presentato alcuni dei suoi ultimi modelli. Al tavolo della premiazione il presidente del Club Paolo Schellino e Giulia Garella del Gruppo Nuova Sacar spa.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 144, 1° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 130, 2° Netto Francisco De Sousa Cavaglià 140, 3° Netto Nicolò Parrini Primule 140. 2a categoria: 1° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 130, 2° Netto Luca Carlo Alberto Fusaro Primule 132, 3° Netto Lucio Salogni Cavaglià 138. 3a categoria: 1° Netto Enrica Aprile Cavaglià 128, 2° Netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 133, 3° Netto Paola Mosca Cavaglià 134. 1° Ladies Maria José Delfino Cavaglià 142. 1° Seniores Piero Ceresa Cavaglià 140. 1° Netto 2a giornata Riccardo Capo Cavaglià 66.

Il mese di ottobre al Golf Club Cavaglià prosegue con un doppio appuntamento. Sabato si disputerà la tappa del The Challenge by Blu Vacanze (18 buche Stableford) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali. Domenica c'è in programma una gara inedita del nostro calendario, si giocherà infatti la prima Louisiana Dental Medica (18 buche Louisiana a 4 medal) evento promosso dal centro dentistico con sede a Biella. Previsti gadgets per tutti i partecipanti.

Info: 0161/966771/2 - segreteria@golfclubcavaglia.it.