Cossato, rassegna musicale del coro Noi Cantando con le Blue Dolls

Il 10 ottobre alle ore 21:00 il Teatro Comunale di Cossato ospiterà la consueta rassegna musicale del Coro Noi Cantando con ospiti d’eccellenza.

Protagoniste della serata saranno quest’anno le Blue Dolls, un trio vocale femminile di grande talento, accompagnate da una band di musicisti d’eccezione. Insieme daranno vita a un percorso musicale che spazia dagli anni sessanta fino ai giorni nostri, attraverso arrangiamenti vocali curati e particolari che ridisegnano le canzoni italiane più amate, offrendo nuovi e inaspettati spunti di ascolto.

Nate artisticamente nel 2005 le Blue Dolls, nel corso degli anni, hanno visto subentrare nuovi volti per arrivare alla formazione odierna composta da Daniela Placci, Angelica Dettori e Flavia Barbacetto. Hanno al loro attivo centinaia di concerti nei principali teatri e piazze italiane e straniere, partecipazioni come special guest a fianco di artisti del calibro di Luca Barbarossa, Renzo Arbore, Drusilla Foer e si sono avviate al successo anche grazie alla presenza a numerose trasmissioni televisive con Michele Mirabella, Maurizio Costanzo, Piero Chiambretti.

Nel loro attuale tour “Pop Tales” portano il pubblico a scoprire un’esperienza unica che celebra la musica d’autore italiana in una veste completamente nuova e sorprendente.

Il concerto di venerdì 10 ottobre sarà un omaggio alla canzone d’autore e un invito a vivere la nostra tradizione musicale grazie anche alla mostra fotografica ospitata nel foyer del teatro: “La musica italiana è passata di qui”, dedicata al Ferragosto Andornese, con scatti dell’indimenticabile Sergio Fighera.

Manuela Arale, presidente del coro Noi Cantando, dichiara: “ Siamo lieti di ospitare quest’anno questo piacevole trio femminile il cui stile polifonico ben si sposa con quello dei Noi cantando. Sarà uno spettacolo che regalerà al pubblico, che ogni anno partecipa fedelmente alla nostra rassegna e a coloro che verranno a sentirci per la prima volta, il piacere di un’esecuzione raffinata e di un’interpretazione che esalta ogni sfumatura. Un doveroso ringraziamento va al Comune di Cossato, che sempre ci supporta, al Sindaco di Andorno, Davide Crovella, per la gentile concessione del materiale espositivo e ai signori Arnaldo Allara e Maurizio Pellegrini per aver ideato e curato la mostra che nel 2021, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, fu realizzata dall’Associazione Piano BI al Museo del Territorio Biellese e per aver curato anche la realizzazione del catalogo che contiene le foto scattate da Sergio Fighera, fotografo ufficiale del Ferragosto Andornese”.

Per informazioni: 340 5234385 - 349 8722331 oppure info@noicantando.it