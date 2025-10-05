Vigliano, riapre il Teatro Erios dopo i lavori di riqualificazione: c'è anche un elefante rosso della Cracking Art FOTO

Dopo quasi 3 anni di chiusura, il Teatro Erios di Vigliano Biellese ha riaperto al pubblico nella serata di ieri, 4 ottobre, al termine di un corposo intervento di riqualificazione strutturale Per l'occasione, era presente un nutrito pubblico, giunto per festeggiare questo importante momento e assistere all'inizio della nuova stagione teatrale che ospiterà numerosi appuntamenti di prosa, danza e musica.

Prima dello spettacolo inaugurale, il sindaco Cristina Vazzoler ha preso la parola per illustrare i lavori principali del progetto. Tra questi figura il rifacimento della copertura parziale della controsoffittatura dell'intera struttura, unita ad un nuovo impianto termico e del condizionamento, oltre alla riqualificazione della facciata esterna e all'abbellimento del giardino circostante, ora impreziosito da un'opera della Cracking Art, un enorme elefante di colore rosso.

“Questa è un'occasione di festa per tutta la cittadinanza – sottolinea Vazzoler – dal momento che è stata realizzata e ultimata un'importante opera”. Tra gli applausi, ha poi avuto luogo un apprezzabile concerto con i grandi classici della musica internazionale e italiana, tenuta dalla Erios Jazz Orchestra.