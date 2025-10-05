Calcio femminile, gol ed emozioni: l'ACF Biellese doma il Musiello, 2° vittoria di fila

Seconda partita di campionato per l'ACF Biellese. Una gara densa di emozioni e di continui ribaltamenti di fronte che valgono il secondo successo di fila per la formazione biellese, uscita con il massimo della posta in palio grazie al risultato finale di 3 a 2 sul Musiello.
Proprio quest'ultima formazione passa in vantaggio a fine primo tempo ma scatena la pronta reazione della Biellese. Ad inizio ripresa, la gara torna sull1-1 con il tiro vincente di Alberto. La manovra di gioco è avvolgente tanto che arriva il 2 a 1 in rimonta di Vacca.
Ma una distrazione a centrocampo è fatale per la Biellese, con il Musiello che ne approfitta per il 2-2. Colpita ma non domata, la Biellese si butta in avanti e, 3 minuti dopo, con la doppietta di Alberto centra la vittoria finale.