Karate Emma Trupia vicecampionessa regionale

Ancora una volta i giovani karateka sono protagonisti sui tappeti piemontesi: a Leinì si è svolto il Campionato Regionale Esordienti, sia nella specialità del kata che del kumite.

Gli atleti seguiti dal Maestro Palma Arpone, tecnico della palestra Dragon’s Karate di Vigliano Biellese, hanno affrontato con determinazione la competizione per conquistare il titolo.

A distinguersi è stata Emma Trupia che, alla sua prima esperienza in gara, ha ottenuto una meritata medaglia d’argento, diventando vicecampionessa regionale. Dopo aver partecipato nella specialità del kata, Emma ha voluto cimentarsi con coraggio anche nel kumite (combattimento).

Nessuna medaglia, invece, per i compagni di squadra, che hanno comunque mostrato impegno e spirito sportivo.