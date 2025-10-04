 / Running e Trail

Running e Trail | 04 ottobre 2025, 18:47

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race FOTO

La manifestazione è nata con lo scopo di incontrarsi e confrontarsi, di stringere amicizia con tutti i componenti del Soccorso Alpino Italiano e del resto del mondo in un contesto diverso da quello operativo di intervento.

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Sono 2 le squadre del Soccorso Alpino Biellese che hanno gareggiato alla Dolomiti Rescue Race; manifestazione nazionale ed internazionale riservata ai componenti del Soccorso Alpino con prove tecniche e di resistenza. La manifestazione è nata con lo scopo di incontrarsi e confrontarsi, di stringere amicizia con tutti i componenti del Soccorso Alpino Italiano e del resto del mondo in un contesto diverso da quello operativo di intervento.

Le squadre partecipanti composte da 4 soccorritori, devono affrontare un percorso misto di corsa in salita con un dislivello di 1.300 metri, progressione su terreno alpinistico lungo una cresta, calate in doppia e trasporto di barella nell’ultimo tratto prima del traguardo.

Grandissimo risultato per la squadra della Stazione Valle Cervo, Stefano ed Emanuele Comerro insieme a Stefano Boario e Luca Arnodo si sono classificati 5º assoluti e 3º nella classifica squadre Italiane con un tempo record di 2 ore e 13 minuti, taglio del traguardo anche per la seconda squadra Biellese con Ivan Canova, Lorenzo Stellino, Eugenio Boggio Marzet e Carlotta Pella con un tempo di 3 ore e 43 minuti.

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

c.s.soccorso alpino, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore