Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race FOTO

Sono 2 le squadre del Soccorso Alpino Biellese che hanno gareggiato alla Dolomiti Rescue Race; manifestazione nazionale ed internazionale riservata ai componenti del Soccorso Alpino con prove tecniche e di resistenza. La manifestazione è nata con lo scopo di incontrarsi e confrontarsi, di stringere amicizia con tutti i componenti del Soccorso Alpino Italiano e del resto del mondo in un contesto diverso da quello operativo di intervento.

Le squadre partecipanti composte da 4 soccorritori, devono affrontare un percorso misto di corsa in salita con un dislivello di 1.300 metri, progressione su terreno alpinistico lungo una cresta, calate in doppia e trasporto di barella nell’ultimo tratto prima del traguardo.

Grandissimo risultato per la squadra della Stazione Valle Cervo, Stefano ed Emanuele Comerro insieme a Stefano Boario e Luca Arnodo si sono classificati 5º assoluti e 3º nella classifica squadre Italiane con un tempo record di 2 ore e 13 minuti, taglio del traguardo anche per la seconda squadra Biellese con Ivan Canova, Lorenzo Stellino, Eugenio Boggio Marzet e Carlotta Pella con un tempo di 3 ore e 43 minuti.