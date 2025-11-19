Fondo Edo Tempia, una donazione da 600 euro dalla corsa “Lana boschi e lavatoi”

È una storia di amicizia, amore per il territorio e per lo sport quello della corsa podistica “Lana boschi e lavatoi”, classica di ottobre che si disputa a Tollegno. E un pezzo della storia è fatto anche di solidarietà: ogni anno i proventi delle iscrizioni diventano una donazione che sostiene i progetti del Fondo Edo Tempia.

L’edizione del 2025 è stata baciata dal tempo clemente dopo un piovosissimo 2024, che però non tenne lontani i partecipanti. Al ricavato di chi ha partecipato poi si è aggiunto quello del banco di beneficenza che ha reso più ricca l’offerta, consegnata nella serata di lunedì 17 nella sede del Fondo. Ad accogliere gli organizzatori è stata la vicepresidente del Fondo e presidente della Fondazione Tempia Viola Erdini che ha ringraziato per l’amicizia e la generosità lo staff della corsa, dando appuntamento ai prossimi eventi.

Se bisognerà attendere l’ottobre del 2026 per tornare a cimentarsi o a camminare sui sentieri di Tollegno, domenica 14 dicembre c’è il secondo evento podistico dell’anno del Fondo: la Corsa dei Babbi Natale, legata al programma degli eventi festivi della città che attraverserà le strade del centro con partenza e arrivo dalla sede di via Malta. A ogni iscritto sarà consegnato un cappellino da Babbo Natale, per colorare di rosso le vie già in festa con luci e festoni.