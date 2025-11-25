Primi posti per i Climb Runners

Grande prestazioni per i portacolori dei Climb Runners. Alessia Machetti taglia per prima il traguardo nella 15 chilometri della Forest Race – Trail di Mezzomerico. Ottimo risultato anche al Saben Wild Trail: in 30 km di sentiero la coppia formata da Federico Magagna e Andrea Orsi ha chiuso in 1° posizione assoluta.
