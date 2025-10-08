Soccorso Alpino protagonista alla Dolomiti Rescue Race, Delmastro: “Orgogliosi di voi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Terza nazionale e quinta assoluta su oltre 70 squadre partecipanti, la squadra della Valle Cervo del Soccorso Alpino si distingue anche quest'anno alla Dolomiti Rescue Race. Un doppio orgoglio, per la prestazione atletica e per l'impegno profuso ogni estate in valle.

In qualità di sindaco di una piccola porzione di quella valle voglio esprimere tutto l'orgoglio nel vedere ragazzi, atleti, volontari così caparbia e così generosi. Non vi risparmiate mai, né in gara e neppure nelle operazioni di soccorso. Giorno o notte che sia. La vostra comunità vi è infinitamente grata e la vostra prestazione inorgoglisce tutti noi! Grazie ragazzi.

Il Sindaco di Rosazza (invidiosissima della vostra atleticità)”.