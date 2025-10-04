Un weekend che racchiude il meglio dell’enogastronomia biellese con BIS – Biella Saperi e Sapori FOTO

Ci siamo, è tempo di BIS – Biella Saperi e Sapori, un weekend, quello di oggi sabato 4 ottobre e domani domenica 5, che racchiude il meglio dell’enogastronomia biellese in un’unica esperienza, tra locali, chef, degustazioni e momenti unici da vivere insieme.

Ideato e promosso da Fondazione BIellezza, organizzato da Corto Circuito in collaborazione con Bolle di Malto, Ben Cuncià, ATL Terre Alto Piemonte, GAL Montagne Biellesi e Biella Città Creativa UNESCO, l'evento è giunto alla quarta edizione. Oltre venti le iniziative diffuse sul territorio che coinvolgono cantine, caseifici, birrifici, produttori di pasticceria e biscotti e musei d’impresa.

BIS – Biella Saperi e Sapori è iniziato oggi a Palazzo Ferrero con la masterclass “Dolce Luppolo”, e proseguirà nel pomeriggio con “Radici e Fermenti”, dove si potranno degustare tre birre che raccontano diverse ispirazioni, quindi alle 18.30, al Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – Caseificio Rosso, è previsto l’appuntamento “Tradizioni in fermento”, che offrirà un percorso tra gusto e cultura alpina, con visita al museo e degustazioni che intrecciano birre locali e formaggi d’eccellenza.

La seconda giornata, quella di domani, sarà all'insegna di un’escursione guidata con micologi, una degustazione guidata “Le DOC Biellesi”, un viaggio tra Lessona e Bramaterra, Arti e antichi mestieri”, e ancora visite guidate, Land Art, laboratori, mostre, spettacoli e punti ristoro. A chiudere la manifestazione, sarà la visita guidata con degustazione al Birrificio Beer In (16.00–18.00).