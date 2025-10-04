Pozzolo in aula: "Non ho sparato"

"Quando il colpo è partito la pistola non era nelle mie mani". Queste sarebbero state le parole del deputato Emanuele Pozzolo ieri venerdì 3 ottobre in un aula del tribunale di Biella, dove si è limitato a spontanee dichiarazioni. Pozzolo avrebbe anche mosso poi critiche all'operato della Procura sulle indagini e si sarebbe dichiarato legittimato a portare con sé l'arma quella serata del 31 dicembre del 2023, che poi è poi passata alla ribalta per i fatti di cronaca.

La prossima udienza è fissata per il 31 ottobre, esporranno le loro conclusioni accusa e difesa.

Lo scorso 30 maggio si era presentato in aula il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. "Al momento dello sparo ero fuori dal salone della pro loco di Rosazza, questa mattina ho semplicemente ripetuto quanto avevo già dichiarato", queste le sue parole.