Incidente nella notte a Cavaglià: Alfa Romeo contro un'auto parcheggiata

Venerdì notte intorno alle ore 3, si è verificato un incidente stradale a Cavaglià che ha richiesto la pulizia della strada. Coinvolta un’Alfa Romeo Mito, condotta da un 23enne residente a Viverone, con a bordo come passeggera una 19enne residente a Cavaglià. Fortunatamente entrambi sono rimasti illesi.

Secondo quanto riferito ai Carabinieri che sono intervenuti per i rilievi del caso, il veicolo avrebbe urtato una Citroën C1 in sosta, di proprietà di un uomo di 70 anni di Cavaglià. L’Alfa Romeo Mito è stata recuperata dai soccorsi.

Sono in corso accertamenti da parte delle autorità per valutare eventuali infrazioni al codice della strada.