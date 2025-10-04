Incidente a Vigliano, donna ferita in bicicletta

Ieri, venerdì 3 ottobre, a Vigliano Biellese si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una donna del 1971, residente nel paese. Secondo quanto riferito dall’operatore del 118 ai Carabinieri intervenuti sul posto, la donna mentre era in sella a una bicicletta, è caduta riportando una ferita alla testa. È rimasta sempre cosciente e sembrerebbe essere stata soccorsa in codice verde.

I militari di Vigliano hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona: dai primi accertamenti sembrerebbe che la caduta sia avvenuta autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La donna è stata assistita da un autista di un autoarticolato di passaggio, che si è fermato per prestarle i primi soccorsi.