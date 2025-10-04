Giornata movimentata nel Biellese tra liti e disordini

Nella giornata di ieri venerdì 3 ottobre, la provincia di Biella ha registrato una serie di episodi di tensione tra cittadini, che hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri in diversi comuni.

A Bioglio, una donna e il compagno sono stati coinvolti in una lite domestica, mentre a Mongrando un’altra discussione familiare ha visto protagoniste due donne, del 1976 e del 1985. Nella stessa serata, ulteriori screzi in ambito familiare hanno interessato soggetti in stato di ebbrezza.

A Biella, in via Trento, alcuni extracomunitari sono stati protagonisti di una lite in strada, richiamando l’attenzione dei passanti e delle autorità.

A Candelo, invece, la situazione ha coinvolto un uomo noto alle forze dell’ordine, nato nel 1997 e in evidente stato di ubriachezza, e la titolare del bar, del 1959. L’uomo ha dichiarato di essere stato colpito dalla donna con uno schiaffo. Sul posto sono intervenute le autorità per riportare la calma.

Anche a Cossato, un cittadino marocchino, agitato e poco collaborativo, ha creato tensione all’interno di un bar durante un tentativo di approccio non ricambiato nei confronti della titolare, di origini cinesi, venendo infine allontanato dagli avventori.