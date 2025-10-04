 / CRONACA

CRONACA | 04 ottobre 2025, 14:45

Giornata movimentata nel Biellese tra liti e disordini

Diversi gli interventi dei Carabinieri

Giornata movimentata nel Biellese tra liti e disordini

Giornata movimentata nel Biellese tra liti e disordini

Nella giornata di ieri venerdì 3 ottobre, la provincia di Biella ha registrato una serie di episodi di tensione tra cittadini, che hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri in diversi comuni.

A Bioglio, una donna e il compagno sono stati coinvolti in una lite domestica, mentre a Mongrando un’altra discussione familiare ha visto protagoniste due donne, del 1976 e del 1985. Nella stessa serata, ulteriori screzi in ambito familiare hanno interessato soggetti in stato di ebbrezza.

A Biella, in via Trento, alcuni extracomunitari sono stati protagonisti di una lite in strada, richiamando l’attenzione dei passanti e delle autorità.

A Candelo, invece, la situazione ha coinvolto un uomo noto alle forze dell’ordine, nato nel 1997 e in evidente stato di ubriachezza, e la titolare del bar, del 1959. L’uomo ha dichiarato di essere stato colpito dalla donna con uno schiaffo. Sul posto sono intervenute le autorità per riportare la calma.

Anche a Cossato, un cittadino marocchino, agitato e poco collaborativo, ha creato tensione all’interno di un bar durante un tentativo di approccio non ricambiato nei confronti della titolare, di origini cinesi, venendo infine allontanato dagli avventori.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore