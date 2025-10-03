Due giorni di eventi per il 40° anniversario della Riserva Naturale della Bessa

In occasione del quarantesimo anniversario dall'istituzione della Riserva Naturale della Bessa, si terranno due giornate di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico e culturale del territorio.

Sabato 4 ottobre

Ore 10.00 – Visita guidata presso i Castellieri della Bessa, accompagnati dall’archeologa Dott.ssa Lorenza Boni. Punto di ritrovo presso il parcheggio in prossimità della rotonda all’incrocio della Settimo Vittone.

Ore 16.00 – Tavola rotonda sul tema “Passato, presente e futuro dell’area protetta della Bessa”. Sarà un'occasione per analizzare il presente e il futuro con la presenza del Direttore dell'Ente di gestione Arch. Monica Perroni, della Commissaria Avv. Erika Vallera, dell'ex Sindaco di Zubiena Franco Verdoia, del Geologo Brunello Maffeo e dell'Arch. Aldo Rocchetti per l'Ecomuseo dell'oro e della Bessa. L’incontro si svolgerà presso la sede dell’Associazione Vermogno Vive (Via Debernardi, 52 - Fraz. Vermogno - ZUBIENA).

Dalle ore 19.30 – Pizza e focacce presso il forno comunitario di Vermogno, a offerta libera.



Domenica 5 ottobre

Ore 9.00 – Trofeo Diego Rossetti e Campionato Piemontese “Gottardo Deon”, gara di ricerca dell’oro presso l’Arena Victimula di Vermogno, a cura dell’Associazione Biellese Cercatori d’Oro.

Ore 10.00 – Visita guidata all’interno della Riserva Naturale della Bessa, accompagnati dalla naturalista Dott.ssa Maria Chiara Sibille.

Dalle ore 12.30 – Pizza e focacce presso il forno comunitario di Vermogno, a offerta libera.

Ore 15.00 – Conferenza “La Bessa: archeologia di un territorio”, a cura della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, con gli interventi delle Dott.sse Nadia Botalla Buscaglia e Angela Deodato, del Soprintendente di Novara Dott. Federico Barelle e della Sig.ra Maria Cuccaro per l’Ecomuseo dell’Oro e della Bessa.

Dalle ore 15.00 alle 18.00 – Apertura dell’Ecomuseo dell’Oro e della Bessa.