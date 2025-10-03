Il borgo si accende di musica: oggi inizia il Festival delle Bande a Masserano FOTO

Si parte!

Stasera, alle ore 21, il concerto di apertura del Festival delle Bande. Sarà con noi l’Orchestra a Fiati “Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882” che ci delizieranno con uno straordinario repertorio legato alle colonne sonore da film. Qualche anticipazione: un tributo a Italo Rota, un omaggio a Nicola Piovani per passare a Star Wars Saga, a Superman e al grande Ennio Morricone, de The good, the bad and the ugly. E non aggiungiamo altro ma vi aspettiamo nella cornice della Chiesa romanica di San Teonesto.

Si prosegue il sabato con tre concerti in tre location di grande fascino: il quartetto di sax – il 27Reeds Sax Quartet – alla Chiesa di San Bernardo, riaperta per l’occasione, dopo anni che i battenti di uno dei gioiellini che vanta il Polo Museale Masseranese erano rimasti chiusi. Repertorio di grande fascino assolutamente da non perdere! E subito dopo, alle 17.30, si esibirà nella Sala dello Zodiaco del Palazzo dei Principi il Clarisensemble, per concludere la giornata il concerto della Turin Brass Band alle 21 nel Teatro Comunale, una formazione di ben 32 musicisti riuniti in un unico, travolgente suono: la Turin Brass Band si prepara a regalare al pubblico un’esperienza musicale di grande potenza espressiva. Un concerto che è allo stesso tempo spettacolo e viaggio musicale: un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e per chi desidera lasciarsi trasportare dalla forza evocativa del suono degli ottoni.

La giornata della domenica si apre alle 10 con il concerto delle Ance Doppie ancora nella Chiesa di San Teonesto; la Rete di Scuole è accompagnata dall’emblematico slogan “Giovani giovanissimi, Grandi grandissimi” che la dice lunga sulla loro capacità inclusiva, in grado di aggregare giovani e giovanissimi in un dialogo musicale con le generazioni più adulte. E per chiudere la mattinata della domenica un aperitivo d’eccezione con il quintetto di musicisti dell’Orchestra Sinfonica della RAI, l’OSN Brass Quintet, tutti professionisti di spicco con una pluridecennale esperienza nel panorama musicale.

Al pomeriggio dalle 15 la grande kermesse delle bande: ben 5 bande si esibiranno nelle piazze del borgo di Masserano offrendo al pubblico un viaggio musicale, una celebrazione dell’energia collettiva di un grande ensemble. Le vie e le piazze del nostro Borgo millenario si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato dall’energia e dal suono coinvolgente di cinque bande musicali, pronte a dare vita ad una giornata di festa e condivisione. In un crescendo di emozioni e colori, le formazioni sfileranno tra le strade antiche, portando con sé il ritmo delle marce, la solennità dei suoni tradizionali e il fascino di arrangiamenti moderni e sorprendenti.