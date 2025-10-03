Equipe Vitesse, nuove sfide all'orizzonte

Quasi tutto pronto per la 7° edizione del Rally Santo Stefano Belbo, Trofeo Merende, giunto ormai al 15° anno e la Gil Calleri Cup, un omaggio allo sfortunato navigatore e anima organizzativa della Cinzano Rally, venuto a mancare pochi mesi fa.

La gara sarà valida come prova di chiusura del Crz 1ª Zona di Aci sport e attribuirà i punti decisivi per la qualificazione alla finale nazionale della Coppa rally di zona. Le sei prove speciali (tre diverse da ripetere due volte ciascuna) per un totale di 65 km si disputeranno domenica 5 ottobre 2025, con partenza alle 8 del mattino e arrivo in centro a Santo Stefano Belbo alle 16; subito dopo la premiazione.

A difendere i colori Equipe Vitesse ci sarà, con il numero 77, l'equipaggio di Vaglio Biellese composto da Francesco e Paolo De Marco, sempre sulla Peugeot 106 di classe N2, che vedrá ben 11 partenti, curata dalla Veneta PR2 Sport.