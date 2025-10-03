Pralungo, scuola primaria, cadono calcinacci: nessun ferito

Nella giornata di ieri giovedì 3 ottobre, dalla volta di un corridoio del primo piano della scuola primaria si sono staccati improvvisamente alcuni calcinacci. Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno.

"Da una prima valutazione - scrive in una nota il Comune - sembrerebbe trattarsi esclusivamente di un problema di intonaco e non di natura strutturale. Una ditta specializzata è già intervenuta per effettuare i controlli e i lavori proseguiranno nella mattinata di oggi".

Comune e scuola assicurano che le lezioni saranno comunque garantite: le attività didattiche si svolgeranno in spazi alternativi, non interessati dal cedimento.

"La sicurezza degli studenti e del personale - sottolinea il Comune - resta la nostra priorità".