Furto in officina a Massazza: sottratto un autocarro in manutenzione

Nella notte ignoti si sono introdotti in un’officina meccanica di Massazza e hanno asportato un autocarro Iveco in manutenzione presso la ditta. Secondo le ricostruzioni l’accesso sarebbe avvenuto mediante rottura del lucchetto della recinzione.

Il titolare ha riferito ai Carabinieri che gli addetti della Mek Pol avevano effettuato il consueto passaggio di vigilanza e il furto, presumibilmente, sarebbe avvenuto successivamente al controllo. Le forze dell'ordine procederanno con gli accertamenti e presto visioneranno le videocamere di sorveglianza, per far luce su una vicenda che lascia qualche perplessità.