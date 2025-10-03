Biella, lite violenta in via Milano: intervengono Carabinieri, Polizia e 118 FOTO

Biella, lite violenta in via Milano: intervengono Carabinieri, Polizia e 118 - Servizio di Giuliana Mosca e G. Ch.

Un alterco si è verificato pochi minuti fa in via Milano, all’altezza del distributore Eni. Secondo le testimonianze, un uomo che passeggiava sul marciapiede con il proprio cane è stato avvicinato da un soggetto in evidente stato di alterazione. Dalle prime ricostruzioni, dopo uno scambio di parole e alcuni spintoni, sarebbe partito uno schiaffo e l’uomo con il cane sarebbe stato spinto contro un veicolo in sosta.

Nel corso dell’episodio è stata segnalata anche la presenza di una bottiglia rotta, che il soggetto alterato avrebbe scagliato a terra. Su questo aspetto, tuttavia, non vi sono al momento conferme ufficiali da parte delle forze dell’ordine.

I residenti della palazzina adiacente, che hanno assistito alla scena e hanno allertato i Carabinieri, riferiscono un crescente senso di insicurezza nel quartiere: «Abitiamo qui da 30 anni: prima non era mai accaduto nulla ma, negli ultimi due, la situazione si sta aggravando».

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, con il supporto della Polizia di Stato, per riportare la calma e ricostruire l’accaduto. È intervenuto anche il personale del 118, che ha verificato le condizioni del presunto aggressore: lo stato di ebbrezza è stato confermato e l’uomo è stato sanzionato in quanto soggetto pericoloso.

Entrambi i coinvolti hanno dichiarato di non voler procedere per vie legali.