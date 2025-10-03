Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 ottobre, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 sono intervenuti in via Dante a Biella per soccorrere una donna che era caduta e che non riusciva più a rialzarsi.
La squadra dei pompieri ha collaborato con i sanitari per permettergli di entrare nell'alloggio e prestare i primi aiuti, oltre a garantire il trasporto in sicurezza. Non si conoscono al momento le condizioni della malcapitata.
Biella, donna soccorsa in via Dante FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it
Biella, donna soccorsa in via Dante FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it
Biella, donna soccorsa in via Dante FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it
Biella, donna soccorsa in via Dante FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it
Biella, donna soccorsa in via Dante FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it
Biella, donna soccorsa in via Dante FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it
s.zo.