Biella, donna soccorsa in via Dante FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 ottobre, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 sono intervenuti in via Dante a Biella per soccorrere una donna che era caduta e che non riusciva più a rialzarsi.

La squadra dei pompieri ha collaborato con i sanitari per permettergli di entrare nell'alloggio e prestare i primi aiuti, oltre a garantire il trasporto in sicurezza. Non si conoscono al momento le condizioni della malcapitata.